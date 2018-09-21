Фильм "Дело Собчака" получил премию на кинофестивале "Послание к человеку"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Фильм "Дело Собчака", сценарий к которому написала телеведущая Ксения Собчак, получил специальную премию прессы на международном кинофестивале "Послание к человеку" в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Премию за сценариста фильма Ксению Собчак получила ее мать Людмила Нарусова. "Я рада, что в Петербурге это произошло, что граждане, которые имеют историческую память, его увидели", — сказала Нарусова.

Документальный фильм "Дело Собчака" режиссера Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, работавшим с Собчаком, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Кинофестиваль "Послание к человеку" открылся 15 сентября и завершается в пятницу.