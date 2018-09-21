Фильм "Движение вверх" получил премию российской прессы "Резонанс"

ЯЛТА, 21 сен — РИА Новости. Открытую премию российской прессы "Резонанс" получил фильм Антона Мегердичева "Движение вверх", лучшим дебютом журналисты признали картину Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", вручение премии прошло на открытии международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Приз получил исполнитель одной из главных ролей Кирилл Зайцев.
Лучшим дебютом российская пресса признала картину Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Приз получила художник фильма Ася Давыдова, она поблагодарила всех от лица Ханта.
"Прекрасный фестиваль, и у него очень важная цель — наведение мостов и устранение конфликтов, мы для этого и снимаем кино", — сказала Давыдова, получая приз.
Фестиваль проходит в Ялте с 21 по 25 сентября.
Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.