Фильм "Движение вверх" получил премию российской прессы "Резонанс"

ЯЛТА, 21 сен — РИА Новости. Открытую премию российской прессы "Резонанс" получил фильм Антона Мегердичева "Движение вверх", лучшим дебютом журналисты признали картину Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", вручение премии прошло на открытии международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом году фильм, который был признан российской прессой лучшим, — это "Движение вверх", и это мнение совпало с мнением зрителей, поскольку фильм — абсолютный чемпион проката", — сказал киновед и программный директор кинофестиваля Кирилл Разлогов.

Приз получил исполнитель одной из главных ролей Кирилл Зайцев.

Лучшим дебютом российская пресса признала картину Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Приз получила художник фильма Ася Давыдова, она поблагодарила всех от лица Ханта.

"Прекрасный фестиваль, и у него очень важная цель — наведение мостов и устранение конфликтов, мы для этого и снимаем кино", — сказала Давыдова, получая приз.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

Фестиваль проходит в Ялте с 21 по 25 сентября.

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.