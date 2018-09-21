В Воронеже планируют расширить программу Платоновского фестиваля

Группа Ministry of Echology (Литва) на фестивале Музыка мира в рамках Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Архивное фото

Группа Ministry of Echology (Литва) на фестивале Музыка мира в рамках Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Программу проходящего в Воронеже международного Платоновского фестиваля искусств в 2019 году планируется сделать более масштабной, увеличив его финансирование, сообщил в пятницу журналистам губернатор области Александр Гусев.

"Платоновский фестиваль будет продолжаться и развиваться, а финансироваться будет, возможно, даже больше, чем в прошлые годы. Тем более что следующий год для нас юбилейный – исполняется 120 лет со дня рождения Андрея Платонова. Мы планируем сделать программу более масштабной", — сказал Гусев.

При этом он отметил, что фестивалю необходимы изменения.

"Мы должны в рамках Платоновского фестиваля представить более широкий охват всех направлений в искусстве. Сейчас есть некоторый крен в сторону постмодернизма. Нам надо показывать в рамках фестиваля больше классических вещей. Может, поменять подходы и к исполнителям. К примеру, не привлекать малоизвестные зарубежные коллективы", — сказал Гусев.

Кроме того, губернатор предложил увеличить количество воронежских участников фестиваля и таким образом поддержать местные коллективы.

"Мир Воронежу открывается, а Воронеж миру — нет. Но эти изменения — не задача чиновников, это задача экспертного сообщества", — пояснил глава региона.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Восьмой фестиваль проходил в Воронеже с 6 по 17 июня.

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