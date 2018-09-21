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Культура

Выходные в Москве: выставка Шепарда Фейри и спектакль "Служанки"

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле СлужанкиДмитрий Бозин в роли Соланж в спектакле Служанки
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Выставки уличного художника Шепарда Фейри и одного из лидеров русского авангарда Михаила Ларионова, показы спектаклей "Изгнание" и "Служанки", а также ретроспективы фильмов Роми Шнайдер и Алексея Германа пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

В Московском музее современного искусства открылась первая в России выставка одного из самых влиятельных уличных художников современности Фрэнка Шепарда Фейри. Экспозиция включает произведения, созданные автором в течение последних 25 лет, а также знакомит зрителей с новыми работами, подготовленными специально для выставки в ММСИ. Выставка построена по тематическому принципу и отражает ключевые мотивы и периоды в творчестве автора: от увлечения андерграундом и советским конструктивизмом до поп-арта и рекламного дизайна.

"Искусство Шепарда Фейри, по определению самого художника, — реакция на форс-мажорные обстоятельства, попытка борьбы с помощью провокационного языка уличного искусства. Будь то плакаты, посвященные войне и миру или же проблеме защиты окружающей среды — они носят пропагандистский характер, совмещают конфликтующие символы, предлагая зрителю неоднозначные интерпретации", — подчеркнули в музее.

В Третьяковской галерее можно посетить масштабную ретроспективную выставку авангардиста Михаила Ларионова. Он оказал большое влияние на становление и развитие нового искусства ХХ века. В его творчестве отразились основные направления начала века: кубизм, примитивизм, футуризм. Произведения художника в стиле примитивизма стали воплощением национального варианта авангарда. Его "авторский" вариант беспредметной живописи, получивший название лучизм (rayonisme), представляет собой один из путей к абстракции, подчеркнули в музее.

Всего в экспозицию включены около 500 экспонатов из 30 российских и зарубежных собраний, среди них 115 живописных работ, 160 графических произведений, фотографии и книги из коллекций художника, а также архивные документы.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее

Театр

В Театре имени Маяковского покажут спектакль "Изгнание" под музыку группы Queen. Он стал третьей совместной работой режиссера Карбаускиса и драматурга Ивашкявичюса на сцене театра. Персонажи спектакля в поисках лучшей жизни приехали в столицу Великобритании. Для них в этом упоительном слове "Лондон" было сосредоточено все: мечты, надежды, вера в будущее. Но этот город, как и любой мегаполис, не благоволит к чужакам, да и уязвимые в своем бесправии мигранты оказываются слишком легкой добычей для более ушлых представителей городских низов.

У главного героя спектакля – Бена (Вячеслав Ковалев) – амбиции есть. Он идеалист, выбравший слишком сложный путь и всю жизнь ему следовавший. Бен проходит свой непростой путь вместе с Фредди Меркьюри. Именно Фредди становится для него лучшим другом и причиной многих открытий и испытаний.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСцена из спектакля "Изгнание" в театре имени В.Маяковского
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сцена из спектакля "Изгнание" в театре имени В.Маяковского
Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Театральные премьеры октября: "Сережа" и "Путешествие с тетушкой"

В Театре Романа Виктюка покажут спектакль "Служанки" по произведению enfant terrible французского авангарда Жана Жене. В основе пьесы "Служанки" лежат проходящие через все творчество писателя темы индивидуальной свободы, вступающей в конфликт с социумом и отвергающей его условности, любви и преступления, красоты и низости. Две сестры Соланж и Клер служат в доме у Мадам. Завидуя красоте и богатству хозяйки, служанки играют в Мадам, надевая ее платья и украшения, копируя ее манеру говорить и двигаться, – и заигрываются: анонимно клевещут на любовника Мадам Месье в полицию и решают убить хозяйку, виня во всех своих несчастьях едва замечающую служанок экзальтированную женщину.

Пьесу Жана Жене Роман Виктюк поставил, следуя рекомендациям драматурга: все роли в ней должны исполнять только мужчины. Режиссер создал мощный вневременной "театральный ритуал": исследуемые в нем тайны человеческой души не имеют срока давности, и сценическое долголетие "Служанок" – прямое тому доказательство, подчеркивают в театре.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСцена из спектакля "Служанки" в театре Романа Виктюка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сцена из спектакля "Служанки" в театре Романа Виктюка

Кино

В выходные в кинотеатре "Иллюзион" пройдет ретроспектива фильмов с участием немецкой актрисы Роми Шнайдер. Так, можно будет увидеть последнюю часть костюмной трилогии Эрнста Маришки про австрийскую императрицу Елизавету, роль которой принесла Роми Шнайдер мировую известность, "Сисси: Роковые годы императрицы"; премьеру биографического фильма об актрисе "3 дня с Роми Шнайдер", который рассказывает о том, как она дает свое последнее в жизни интервью журналу "Штерн". Также в кинотеатре пройдут показы документальных фильмов о всемирно известном каталанском художнике Сальвадоре Дали и оперной певице Марии Калас.

В кинотеатре "Пионер" в рамках ретроспективы фильмов Алексея Германа покажут фильм "Мой друг Иван Лапшин". Картина рассказывает историю начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина. Небольшой кусочек его жизни и жизни его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведён как увиденный и "вспомненный" мальчиком. Лапшин ловит банду матёрого бандита, живёт в коммуналке и ищет взаимности у актрисы местного театра.

© Departures Film (2018) Кадр из фильма "3 дня с Роми Шнайдер"
© Departures Film (2018)
Кадр из фильма "3 дня с Роми Шнайдер"
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