"Цой жив, Шнур умер". В Сети раскритиковали новый клип "Ленинграда"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали новый клип группы "Ленинград" на песню "Цой".

В видео Сергей Шнуров играет роль капитана космического корабля, который взрывается после столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос компанией SpaceX. В результате его спасают инопланетяне, а дальше звучит отрывок из песни "Дальше будем действовать только мы" группы "Кино".

Клип опубликовали 20 сентября и к этому времени он набрал свыше 430 тысяч просмотров. При этом понравилось видео только 15 тысячам зрителей, в то время как дизлайков набралось уже 36 тысяч.

"Шнур умер ещё при жизни. Цой жив даже после смерти", — написал Туйон.

"На фоне Цоя ты духовный банкрот дядя!" — добавил Котяра0609

"Песня ни о чем. Клип снят качественно, но сюжет тупой" — отметил Сергей Петров.

Больше всего пользователей возмутило наличие в ролике рекламы алкоголя и банка.

"Шнур ипотеку пытается закрыть? Зачем столько пропаганды и рекламы в последних клипах?— поинтересовалась Ugly Lady.

"Серёжа, ты забыл прорекламировать прокладки, презервативы, порошок и виагру!" — добавила Анастасия Елисеева.

"Песня рекламная пустышка", — присоединился Иржи Иржиков.



"Самый жалкий продактплэйсмент, что я видел", — заявил Алексей Чеботков.

Впрочем, некоторые пользователи заступились за исполнителя.

"Был бы повод, а на что обидеться мы найдём. Фанаты Цоя", — пошутил АФ БФ.

"Офигенный клип и отличная песня! Спасибо)))﻿", — написал Val Kilmer.

"Когда этот клип сделан лучше, чем весь современный российский кинематограф", — добавила Марина Котова.