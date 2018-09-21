"Цой жив, Шнур умер". В Сети раскритиковали новый клип "Ленинграда"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали новый клип группы "Ленинград" на песню "Цой".
В видео Сергей Шнуров играет роль капитана космического корабля, который взрывается после столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос компанией SpaceX. В результате его спасают инопланетяне, а дальше звучит отрывок из песни "Дальше будем действовать только мы" группы "Кино".
Клип опубликовали 20 сентября и к этому времени он набрал свыше 430 тысяч просмотров. При этом понравилось видео только 15 тысячам зрителей, в то время как дизлайков набралось уже 36 тысяч.
"Шнур умер ещё при жизни. Цой жив даже после смерти", — написал Туйон.
"На фоне Цоя ты духовный банкрот дядя!" — добавил Котяра0609
Больше всего пользователей возмутило наличие в ролике рекламы алкоголя и банка.
"Шнур ипотеку пытается закрыть? Зачем столько пропаганды и рекламы в последних клипах?— поинтересовалась Ugly Lady.
"Серёжа, ты забыл прорекламировать прокладки, презервативы, порошок и виагру!" — добавила Анастасия Елисеева.
"Песня рекламная пустышка", — присоединился Иржи Иржиков.
Впрочем, некоторые пользователи заступились за исполнителя.
"Был бы повод, а на что обидеться мы найдём. Фанаты Цоя", — пошутил АФ БФ.
"Офигенный клип и отличная песня! Спасибо)))", — написал Val Kilmer.
"Когда этот клип сделан лучше, чем весь современный российский кинематограф", — добавила Марина Котова.