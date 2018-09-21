Московский театр "Практика" в пятницу представит первую премьеру сезона

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Первой премьерой московского театра "Практика" 21 сентября станет спектакль по первым пьесам известного прозаика Дмитрия Данилова – "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой" в постановке известного режиссера Марины Брусникиной, сообщили в пресс-службе театра.

Трагикомический спектакль Марины Брусникиной и ее соавтора художника Саввы Савельева "Человек из Подольска Сережа очень тупой" рассказывает парадоксальную историю о современном человеке — городском жителе и его отношениях с миром. О негативном сценарии застоявшейся жизни, о привычке к разочарованию и отрицанию, о неспособности брать ответственность за свою жизнь и ее содержание.

Герой "Человека из Подольска" — раздраженный обыватель, живущий в городе, который не любит, работающий на скучной должности в районной газетенке, встречающийся с женщиной, к которой просто привык. В один из дней с ним случается неприятное событие – он без всякой казалось бы причины оказывается в отделении полиции.

Героя пьесы "Сережа очень тупой" роднит с персонажем первого драматургического произведения фатальность события, которое разделит его жизнь на "до" и "после". Видимая ничтожность ситуации – визит курьера и доставка какой-то неназванной вещи – оборачивается целым представлением, законы которого не вписываются в обычную логику.

Это спектакль сделан на перекрестке театра и современного искусства — уже на подходе к театру зритель оказывается в пространстве тотальной инсталляции, где становится одновременно и наблюдателем, и объектом наблюдения. Здесь у каждого есть возможность получить уникальный опыт, посмотреть свой отдельный спектакль: обе пьесы будут идти одновременно, параллельно на двух сценах.

"Дмитрий Данилов устраивает провокацию: в его пьесах известные вещи предстают в ином свете, не те люди говорят не те слова, обычные ситуации вдруг оказываются необычными. Это пьесы – перевертыши, — сказала Брусникина. – Речь здесь идет о переделке, перестройке человека – такую же возможность мы хотим предложить зрителю, который в какой-то момент становится не только наблюдателем, но и участником спектакля".

По словам режиссера, было принципиально взять две пьесы сразу, и потому что они похожи, но важно – человека дважды погрузить в эту ситуацию, в это состояние, в процесс перестройки, чтобы добиться большего эффекта".

В постановке заняты актеры Мастерской Дмитрия Брусникина: Петр Скворцов, Алексей Мартынов, Алиса Кретова, Василий Михайлов, Юрий Межевич, Алексей Любимов, Анастасия Великородная, Василий Буткевич, Михаил Плутахин и Гладстон Махиб.