Зрители на кинофестивале Послание к человеку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Зрители на кинофестивале Послание к человеку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Фильм режиссера Виктора Косаковского "Акварель" будет представлен в пятницу вечером в рамках церемонии закрытия XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

"Двадцать первого сентября в Санкт-Петербурге завершится XXVIII международный кинофестиваль "Послание к человеку". Фильмом закрытия фестиваля в 2018 году станет "Акварель" Виктора Косаковского. Картину представит режиссер. Торжественная церемония закрытия начнется в 20.00 мск", — сообщается на сайте фестиваля.

Ранее президент "Послания к человеку", режиссер Алексей Учитель сообщал, что фильм "Акварель" снят в формате 96 кадров в секунду, что является уникальной технологией, позволяющей обеспечить "фантастическую четкость" изображения. Ранее эта картина демонстрировалась только один раз в рамках Венецианского кинофестиваля. Согласно материалам МКФ "Послание к человеку", фильм "Акварель" "погружает зрителя в кинопутешествие сквозь преображающуюся красоту и мощь воды".

В 2018 году среди гостей фестиваля — Паоло Соррентино (Италия), представивший свой новый фильм "Лоро" о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, а также Джэм Коэн (США), Кристиан Бергер (Австрия), Йорн Доннер (Финляндия) и другие. В конкурсные программы кинофестиваля "Послание к человеку" вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, три международные и более 30 премьер российских. По словам Учителя, организаторы МКФ практически не получали отказов в участии в "Послании к человеку", которое премьер-министр России Дмитрий Медведев навал одним из самых ярких событий в культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны.