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Культура

В Лондоне открывается выставка, посвященная годовщине расстрела Романовых

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© Фото : Public DomainИмператор Николай II с семьей. Архивное фотоИмператор Николай II с семьей. Архивное фото
© Фото : Public Domain

ЛОНДОН, 21 cен — РИА Новости, Мария Табак. Инвалидное кресло царевича Алексея, платье для беременных, которое носила, вынашивая сына, императрица Александра Федоровна, дорожная аптека Романовых, последнее яйцо Фаберже, изготовленное для царской семьи, а также "родословное древо" гемофилии потомков королевы Виктории можно будет увидеть на открывающейся в пятницу выставке в лондонском музее науки.

Памятник царю Николаю II близ города Добой на севере Боснии и Герцеговины
© РИА Новости / Николай Соколов
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О планах провести выставку "Последний царь: кровь и революция" музей сообщил 17 июля – в день столетия трагической гибели последнего русского царя и его близких. Авторы выставки ставили своей целью показать, какую роль играли наука и медицина в жизни российского императора и его родных, а после их смерти — в расследовании ее обстоятельств. Рассказывает выставка и о попытках лечить гемофилию, от которой страдал наследник престола царевич Алексей, и о проблемах со здоровьем царицы.

"Мы должны были провести выставку именно в этом году, потому что значительная ее часть посвящена как раз расследованию убийства царя и его близких. В нынешних сложных политических условиях организовать выставку оказалось, как ни странно, гораздо проще, чем обычно. У нас особые отношения с российскими музеями, многие из директоров музеев – мои близкие личные друзья, это и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Мы свято верим в то, что в такое сложное время, как сейчас, важно делать больше подобных проектов, а не меньше. Да, я стал уже экспертом по невероятно сложной российской юридической системе, но взаимная поддержка музеев была потрясающей, все проблемы решались очень быстро", — рассказал, отвечая на вопросы РИА Новости о процессе подготовки выставки, которую он назвал хорошим примером "культурной дипломатии", директор музея Иан Блэтчфорд.

Блэтчфорд рассказал, что идея провести "Последнего царя" зародилась при подготовке выставки "Космонавты", посвященной истории освоения космоса Советским Союзом и Россией. Куратору "Космонавтов" пришла в голову мысль посмотреть, что еще есть в собрании музея, связанное с Россией. Тогда и обнаружились фотоальбомы, сделанные английским учителем для императорской семьи. Эти альбомы выставлены на публичное обозрение впервые.

"Для того чтобы достать многие экспонаты из частных коллекций, поверьте мне, потребовалась огромная исследовательская работа", — рассказал Блэтчфорд.

Среди экспонатов, хранящихся в частных коллекциях, можно отметить люстру из дома Ипатьева – последнего пристанища царской семьи, ставшего для них роковым. Люстра чудом уцелела, была вывезена из России учителем английского языка царской семьи Чарльзом Сидни Гиббсом и через Китай "доехала" до Британии, до построенной Гиббсом мемориальной часовни в Оксфорде.

НИИ общественного здоровья имени Семашко предоставил для выставки другой чудом сохранившийся экспонат: дорожную аптеку Романовых, специально изготовленную для удобной перевозки в поезде. В ней хранились более 700 различных медикаментов от самых разнообразных болезней и недомоганий, многие флаконы уцелели.

Выставка рассказывает о попытках лечения душевного недуга царицы Александры Федоровны, раз за разом рожавшей девочек, а потом узнавшей о смертельной болезни долгожданного наследника: можно увидеть флаконы лекарств "от истерии" и "от неврастении" и узнать о том, как воспринимались и лечились нервные болезни в начале века.

Выставка рассказывает о попытках лечить царевича Алексея – причем как о работе медиков (к примеру, среди экспонатов есть рентген-аппарат), так и о поисках царской семьей альтернативных способов лечения. Отдельная секция посвящена медицинской подготовке старших дочерей Николая II и Александры Федоровны во время войны.

Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Большой раздел выставки посвящен гибели царской семьи и последующему расследованию. Посетители смогут изучить вещественные доказательства с места расправы, от зубных протезов придворного врача и бриллиантовой сережки царицы до изрешеченной пулями иконы, а также прочесть письма, в которых описываются страшные подробности произошедшей в ночь на 17 июля трагедии.

На вопрос РИА Новости о том, проявляли ли интерес к выставке близкие родственники Романовых – члены британской королевской семьи (супруг Елизаветы Второй принц Филип в свое время сдавал кровь, чем помог идентификации останков царской семьи), директор музея науки ответил кратко.

"Несколько членов королевской семьи посетят выставку с частным визитом", — сказал Блэтчфорд, отказавшись уточнить, о ком именно идет речь.

Выставка "Последний царь: кровь и революция" откроется 21 сентября и продлится до 24 марта 2019 года.

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