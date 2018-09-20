МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Жители Пинежского района Архангельской области запустили фотоконкурс в ответ на эпатажную фотосессию всемирно известного журнала Vogue в одной из местных деревень, посчитав ее неоднозначной и не отражающей реальную красоту Пинежья.

За несколько дней пинежане прислали около 300 фотографий женщин в народных костюмах на фоне родных пейзажей, вызвав восхищение пользователей интернета, многие из которых решили приехать в Поморье полюбоваться красотами и даже поискать невесту.

Усатые модели в северных декорациях

Итальянский журнал Vogue для своего сентябрьского номера решил отправиться в отдаленный район Архангельской области в деревню Чикинскую Пинежского района. Декорациями для фотосессии послужили великолепные пейзажи северного края, но внимание жителей привлекли модели и их наряды, которые хотя и были стилизованы под народные, но не имели ничего общего с традиционным северным костюмом. А сами снимки девушек с приклеенными усами на фоне храмов показались многим оскорбительными и вульгарными.

Как рассказал РИА Новости глава администрации Пинежского района Александр Чечулин, мнения жителей разделились — от резко негативных до предельно положительных.

"Очевидно одно: в Пинежском районе в обозримом будущем не будут считаться красивыми женщины с приклеенными усами, поэтому население – когда увидели, инициировали народный фотоконкурс", — рассказал он.

По словам пресс-секретаря районной администрации Ирины Акопян, возмущение высказывают в основном представители старшего поколения, воспитанные в строгости и не сумевшие разглядеть за эпатажными моделями в цветастых одеждах черты "высокой моды".

"Если бы на фото не использовались церковные атрибуты, они (старшее поколение) отнеслись бы более лояльно. А молодежь отреагировала в большинстве своем положительно: наш район заметил мировой журнал, фотографы нашли и добрались до деревни Чикинской, до которой не каждый пинежанин доедет", — говорит Ирина.

Пинежье покоряет интернет

Организаторы поставили условие: на снимках на фоне пейзажей Пинежья должны быть изображены женщины или девушки, желательно в национальных костюмах. Сотрудники администрации не успевают выкладывать фото на страницу района "ВКонтакте", а благодарные подписчики – не устают восхищаться "подлинной, настоящей северной красотой".

"За три-четыре дня у нас более 150 участников, свыше 300 фотографий. Люди позитивно реагируют, мы это делаем без попытки отомстить, просто хотим показать, что Пинежский район – красивое место с красивыми жителями и нарядами. Наша задача – показать Пинежье не только глазами эпатажного фотографа, а как есть на самом деле", — сказал Чечулин.

Инициатива пинежан вызвала теплый отклик у многих жителей России. Под снимками в соцсетях оставляют восхищенные подписи жители разных городов: Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга.

"Даже из Прибалтики пишут – что они поддерживают, что фото прекрасные, и само Пинежье красиво, и его жители. Некоторые изъявили желание ехать за невестами в Пинежский район", — улыбается Акопян.

За последние дни работы у нее заметно прибавилось: пользователи соцсетей попросили администрацию Пинежья не скромничать и выкладывать фото красот и красавиц где только можно. Так у района появились свои страницы в Instagram и Facebook. "Интерес не спадает, люди отправляют фото вечером, утром публикуем, несколько раз в день приходится обновлять", — рассказывает пресс-секретарь.

Наряды из бабушкиных сундуков

На конкурсных снимках – маленькие пинежанки с глазами цвета северного неба, улыбчивые девушки в стогах сена, степенные бабушки – все в национальных костюмах: ярких рубахах и сарафанах, с наброшенными на плечи цветастыми шалями, в вышитых платках и кокошниках.

"Сарафанный комплекс – рубаха, сарафан, пояс – характерны для нашего костюма. Сохранился красивый праздничный костюм – коротёна, девичьи вышитые повязки. Цвета – самые разные, но любят яркие – синие, красные, фиолетовые… Еще у нас любили украшения, в первую очередь янтарные бусы", — рассказала РИА новости заведующая пинежским краеведческим музеем Татьяна Кузнецова.

Спонтанный фотоконкурс показал: жители севера оберегают свою историю, традиции и культуру. Сотни людей достали бережно хранимые бабушкины наряды или сшитые на современный лад пинежские костюмы, извлекли самовары, прялки и коромысла.

"У нас еще костюм можно найти в домашних коллекциях – где-то отдельные элементы, а где-то от бабушки достался, надевают на праздники. У нас можно увидеть костюмы, которым 100 лет. Их передают из поколения в поколение. На фото увидела даже репсовые шали – это был показатель приданого: на летних праздниках показывались невесты, которые несли репсовые шали. Богатые невесты набрасывали несколько шалей – до десяти", — рассказывает заведующая музеем.

Посылка для Vogue

У пинежского фотоконкурса не будет победителей: каждый снимок – своеобразное признание в любви к родному краю. В администрации района решили поделиться этой любовью с жителями Архангельской области.

"Мы поставили задачу – в качестве кульминации конкурса организовать передвижную фотовыставку, которая поедет по Архангельской области. Мы уже ведем переговоры с крупными городами. Она так и будет называться "Наш ответ Vogue. Красота глазами пинежан", — рассказал глава района.

Пока неизвестно, смогут ли организаторы выставки использовать то, с чего начался флешмоб – те самые фотографии Vogue. "Ну а если получится — оформим пару фотографий в постеры и посылкой отправим в Vogue в качестве дружелюбного ответа – чтобы посмотрели, как пинежане видят родную землю и понимают красоту", — планирует Чечулин.

Возможно, благодаря народному конкурсу Пинежье с его подлинной красотой, с утренними туманами и янтарными закатами, деревянным церквями, красавицами без ботокса и фотошопа, станет новой точкой на туристической карте Архангельской области. А гостеприимные жители ждут в гости всех: фотографов, любителей старины и первозданной природы, здесь даже для потенциальных женихов найдут пару-тройку репсовых шалей в семейных коллекциях.