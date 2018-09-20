На мероприятия в концертном зале "Зарядье" продали более 110 тысяч билетов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Свыше 110 тысяч билетов распродано в Москве на осенне-зимнюю афишу концертного зала "Зарядье", сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в четверг.

Одноимённый концертный зал в парке "Зарядье" открылся в Москве в День города, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин, присутствовавший на открытии зала, назвал его "настоящим подарком" жителям и гостям столицы, выразив надежду, что он станет "сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы".

"Мы только открыли и презентовали концертный зал в "Зарядье", и первые концерты проходят с большими аншлагами. Мы уже продали 110 тысяч билетов до конца года", — сказал Кибовский на пресс-конференции в четверг.

Как сообщали ранее в стройкомплексе столицы, КЗ "Зарядье" отмечается архитектурными особенностями, в частности, оформлением его фасада и крыши. Часть фасада интегрирована в ландшафт парковой зоны. Здание накрыто сложнейшей в техническом исполнении светопрозрачной конструкцией — "Стеклянной корой", под которой находится смотровая площадка с возможностью кругового обзора.

Форма большого зала создает идеальную слышимость с любого места. Акустика создана специалистами из японской компании Nagata Acoustics во главе с легендарным инженером акустического проектирования Ясухиса Тойота. Зал облицован специально изготовленными акустическими панелями с деревом "махагони". В концертном зале установлен один из самых больших — на 85 регистров — духовых органов в России и Европе. Орган собран во Франции вручную по старинным технологиям и спроектирован индивидуально под Большой концертный зал "Зарядье". Услышать его можно будет в 2019 году после тщательной отладки и настройки.

Малый зал МКЗ "Зарядье" предназначен как для репетиций Большого симфонического оркестра, так и для проведения небольших постановок, камерных концертов и сольных выступлений с присутствием зрителей. Он вмещает 400 зрителей.

Концертный зал имеет также две внешних площадки — большой и малый амфитеатры на 2 тысячи мест в общей сложности, пояснили ранее в стройкомплексе. Основные концертные мероприятия будут проходить в большом зале, который вмещает 1600 зрителей.