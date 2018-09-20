В ФАДН рассказали, почему украинских детей нет на конкурсе "Во весь голос"

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подростки с Украины не смогут спеть в национальном телевизионном музыкальном конкурсе "Во весь голос" в России, потому что их уровень подготовки надо немного повысить, сообщил журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов.

В конце августа ФАДН России объявило о старте отборочного тура национального телевизионного музыкального конкурса для подростков "Во весь голос", в котором участники смогут исполнять композиции на национальных языках. В конкурсе могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет. Заявки принимаются не только от молодежи из России, но и из стран ближнего зарубежья.

"Было очень много заявок из Киргизии, Узбекистана, Украины. Просто эти дети пока не готовы участвовать в конкурсе – нужно еще чуть-чуть подготовиться", — рассказала соорганизатор конкурса, продюсер, президент благотворительного фонда поддержки детей "Дети помогают детям" Лина Арифулина, отвечая на вопрос, почему в конкурсе не участвует команда ребят с Украины.

"Мы были бы рады, если бы команда с Украины участвовала в этом конкурсе. К сожалению, те ребята, которые присылали заявки, чуть-чуть уступали представителям других стран. А кто-то, может быть, не прислал свою заявку, исходя из той не очень, к сожалению, благоприятной политической ситуации, которая сложилась между нашими странами. Но мы двумя руками "за", чтобы хотя бы в этом направлении мы не чувствовали себя противниками", — отметил в свою очередь Баринов, отвечая на вопрос, не помешали ли участию украинских подростков напряженные отношения между Россией и Украиной.

Как ранее сообщили в пресс-службе ФАДН, отборочный тур конкурса стартовал 25 августа в регионах России, заявки принимаются до 25 октября.

Затем жюри — 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса — выберут финалистов. Ребята, попавшие в финал, накануне Дня народного единства приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству, а также принять участие в финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит РФ на международном телевизионном музыкальном конкурсе "Во весь голос на весь мир" осенью 2019 года, сообщали в агентстве.