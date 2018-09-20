Театральные премьеры октября: "Сережа" и "Путешествие с тетушкой"

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Наталия Курова. Еще в сентябре сразу после открытия сезона многие московские театры уже выпустили новые спектакли, поэтому для некоторых из них октябрь станет временем подготовки к следующей премьере. Но это нисколько не повлияет на насыщенный разными событиями в драме, опере и балете театральный октябрь.

Мариинский театр



Мариинский театр откроет месяц концертом молодой популярной японской вокалистки Мэй Джей, который состоится 1 октября на сцене Мариинского-2. Выступление пройдет в сопровождении Симфонического оркестра "Невский" под управлением Сергея Поляничко. В концерте также примет участие пианист и дирижер Ниигаки Такаси. В обширной программе будут исполнены фрагменты из мюзиклов и современные японские песни.

С 13 по 21 октября в Концертном зале Мариинского театра пройдет VI Международный органный фестиваль, который откроет череду инструментальных фестивалей нового сезона. Свои программы в рамках музыкального форума представят шесть органистов из России, Франции, Швеции и Кореи – Йоханнес Скуг, Лада Лабзина, Тьери Эскеш, Лео ван Дуселар, Син Дон Иль, Дарья Бурлак.

На историческую сцену Мариинского театра 16 октября после длительного перерыва возвращается опера Рихарда Вагнера "Парсифаль" в постановке Тони Палмера в редакции Мариинского театра. Премьера пройдет при участии ведущих солистов театра – Михаила Векуа, Алексея Маркова, Юрия Воробьева. Главную женскую роль исполнит знаменитая оперная певица Мария Гулегина.

В октябре Концертный зал "Мариинки" на время станет кинозалом – цикл "Киномузыка в Мариинском" предложит показы легендарных немых кинолент Сергея Эйзенштейна, Фридриха Эмлера, Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда. Показы пройдут в живом сопровождении Симфонического оркестра "Мариинки" и прославленных приглашенных исполнителей-импровизаторов, среди которых Тьерри Эскеш (орган) и Станислав Чигадаев (фортепиано). Проект "Киномузыка" пройдет с 23 по 27 октября.

Музыкальный театр



Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, открывший свой 100-ый юбилейный сезон, в октябре представит Вечер одноактных балетов, куда вошли: "Кончерто барокко" Джорджа Баланчина, "Восковые крылья" Иржи Килиана и еще один балет в хореографии Андрея Кайдановского – это будет мировая премьера.

"Кончерто барокко" критики причисляют к величайшим балетам в истории. Он был создан Баланчиным в 1941 году и до сих пор поражает архитектурной строгостью, естественной красотой и точностью формы. "Кончерто барокко" стал символом неоклассического стиля Баланчина и наиболее точно выражает творческое кредо художника – "видеть музыку, слышать танец". Главная особенность его хореографии – абсолютное слияние музыки и танца.

"Музыкальность для меня первична в восприятии танца, и это одна из причин, почему я так рад ввести в репертуар Музыкального театра этот балет", — сказал накануне премьеры, которая состоится 27 октября, руководитель балета Музыкального театра Лоран Илер.

"Восковые крылья" Килиана впервые были поставлены в России в Музыкальном театре в 2013 году, и в юбилейном сезоне Илер решил вернуть этот шедевр в репертуар. По словам Килиана, "все действие в этом балете символизируют время, пространство или среду, в которой одновременно существуют сила, слабость, сомнение, агрессия или уныние. По сути это обобщенный и преувеличенный портрет наших ежедневных столкновений".

Работа 30-летнего солиста Венской балета Кайдановского, которого зарубежная пресса уже назвала новой международной звездой, пока не имеет названия.

"У Андрея Кайдановского есть свой, не похожий ни на кого стиль, который делает его одним из самых талантливых молодых русских хореографов", — считает Лоран Илер.

Кайдановский участвовал в лаборатории молодых хореографов "Точка отсчета" в музыкальном театре. И, по словам руководителя балета, для него "очень ценно, что хореограф, который стал открытием этого проекта, будет создавать балет для труппы Музыкального театра на Основной сцене".

МХТ имени Чехова



Художественный театр имени Чехова, который возглавил режиссер Сергей Женовач, в октябре выпустит премьеру "Сережа". Это спектакль известного режиссера Дмитрия Крымова, обладающего своим неповторимым стилем. Спектакль поставлен по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Но как рассказал ранее режиссер РИА Новости, это будет ни в коем случае не инсценировка романа Толстого, а собственная композиция, в основе которой в первую очередь роман "Анна Каренина", а также "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст "Вопросы".

По словам Крымова, главными героями спектакля станут: Анна, Вронский, Каренин и Сережа. Анну Каренину будет играть звезда труппы Крымова Мария Смольникова, Каренина и Вронского – мхатовцы Анатолий Белый и Виктор Хориняк.

Театр "Практика"

Театр "Практика", выпустит в октябре две премьеры: "Смерть и чипсы" по произведениям Леонида Андреева в остановке Дмитрия Чащина, и "Галич. Право на отдых" по пьесе Андрея Стадникова в постановке Игоря Титова.

"Смерть и чипсы" – это калейдоскоп рассказов Леонида Андреева о хрупкости человеческой жизни, о привлекательности и неизбежности смерти, об отношениях человека с фактом собственной недолговечности. Эта работа – инициатива актеров Мастерской Дмитрия Брусникина – Василия Буткевича и Марии Крыловой. Премьера намечена на 13 октября.

"Галич. Право на отдых" — спектакль, рассказывающий об одной из знаковых и вместе с тем загадочных для своего поколения фигур – Александра Галича. Это спектакль-посвящение поэту. Премьера состоится 21 октября на сцене театра "Практика".

Это совместный проект Мастерской Брусникина и Community, при поддержке фестиваля "Территория" и Музея AZ.

© Театр "Практика" "Смерть и чипсы". Театр "Практика" © Театр "Практика" "Смерть и чипсы". Театр "Практика"

Театр имени Моссовета

Театр имени Моссовета в октябре представляет работу молодого режиссера Михаила Левитина-младшего – криминальную комедию "Путешествие с тётушкой" по мотивам одноименного романа Грэма Грина.

На похоронах матери скромный банковский служащий Генри Пуллинг знакомится со своей эксцентричной тётушкой, втягивающей героя в водоворот опасных авантюрных и увлекательных путешествий.

"Племянник и тётка. Лёд и пламя. Генри и Августа. Он мил, зауряден, безропотен. Она – неудержима, авантюрна, опасна и вечно молода. Ничто не предвещало их встречи. Если бы не Грэм Грин — великий английский писатель, классик, специалист по юмору и острым сюжетам. Неповторимый, неподражаемый, гениальный. Грин отправляет героев в путешествие, которое изменит их навсегда. Веселье и ужас, грубость и изящество, великодушие и правосудие, религия и политика, добро и зло. Все слито здесь воедино", — такими словами предваряет свой спектакль режиссер.

В спектакле заняты артисты Ольга Остроумова, Александр Бобровский, Валерий Яременко, Анастасия Пронина, Александр Яцко, Марк Вдовин и другие.

Театр "У Никитских ворот"

Первой премьерой нового сезона в театре "У Никитских ворот" станет мюзикл "Капитанская дочка", созданный по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Художественный руководитель театра Марк Розовский создал сценическую редакцию повести и написал текст песен. Автором музыки выступил известный российский композитор Максим Дунаевский.

Идея создания мюзикла по повести Пушкина родилась у Розовского еще в середине 80-х годов прошлого века, когда он работал над постановкой мюзикла "Бедная Лиза". Однако осуществить этот проект режиссер смог только через три десятилетия.

"Эту книгу я прочитал раз пятьдесят от корки до корки и, наверное, раз сто по отдельным главам. Ибо решился на попытку книжное чудо превратить в чудо театральное – поставить "Капитанскую дочку" на сцене нашего театра в сложнейшем жанре "русского мюзикла". Для этого мой друг, композитор Максим Дунаевский написал, по-моему, потрясающую музыку, а мы – все создатели и участники… сделали все, чтобы "Капитанская дочка" впечатлила наших зрителей", — сказал накануне премьеры режиссер.

Творческий союз Розовского и Дунаевского родился еще во времена легендарной театральной студии МГУ "Наш дом", одним из руководителей которого был Розовский. Результатом их сотворчества стали знаменитый музыкальный спектакль "Три мушкетера" и созданный на его основе телевизионный художественный фильм "Д,Артаньян и три мушкетера".

По традиции в спектакле "Капитанская дочка" заняты два равноценных поющих и танцующих актерских состава: около 40 артистов всех поколений. Вместе с режиссером над постановкой работали: сценограф Станислав Морозов, балетмейстер Сергей Новожилов, художники по костюмам – Мария Данилова и Денис Шевченко.

Премьерные показы пройдут 7 и 8 октября.

"Et Cetera"

В театре "Et Cetera" в самом начале октября состоится премьера спектакля по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)" в постановке известнейшего российского режиссера Адольфа Шапиро. Это вторая его работа на этой сцене. Десять лет назад он создал спектакль по культовому роману Рэя Брэдбери "451 по Фаренгейту", который до сих пор с успехом идет в театре.

На этот раз он взял пьесу Пиранделло, в самом названии которой уже читается главная идея: мир таков, каким он нам кажется, и он для всех разный, и существует в нашем воображении. Мы верим в свои придуманные истории, играем их в соответствии со своими способностями. Мы живем иллюзиями… Вот о чем эта пьеса и спектакль. Постановка Шапиро для тех, кто любит театр, его истинную игровую природу, кто тонко чувствует стиль и кто ценит не банальную мысль.

Вместе с режиссером над постановкой работал известный художник Мария Трегубова, которая создала пространство, в котором возникает образ пиранделловскогог мира, наполненный фантазиями и вымыслами.

Театр МДМ

Совместный спектакль Славы Полунина и Гидона Кремера "Снежная симфония" впервые покажу в Москве в театре МДМ с 24 по 31 октября. В столице пройдет 8 таких шоу.

"Снежная симфония" — это вариация на темы "Снежного шоу" (Snow Show), которое было создано Полуниным в 1993 году, и с тех пор было показано в десятках стран с большим успехом.

Десять последних лет шоу живет новой "симфонической жизнью" в "симбиозе" с известным музыкантом Гидоном Кремером – и его камерным оркестром "Кремерата Балтика".

Театрализованная постановка наполовину концерт симфонической музыки, где исполняют произведения Бриттена, Орфа, Шнитке, Канчели.

Идея соединить клоунаду с инструментальными пьесами в исполнении Кремера и камерного оркестра "Камерата Балтика" родилась совершенно случайно. Как утверждают сами создатели спектакля, Рыжему клоуну всегда должен быть противопоставлен Белый, и здесь в "Снежной симфонии" роль Белого клоуна взяла на себя музыка. Два бессловесных искусства гармонично дополняют друг друга, музыкальные номера чередуются с цирковыми.

Московская консерватория



Московская консерватория в день музыки 1 октября представит концерт, посвященный 110-летию со дня рождения всемирно известного скрипача, дирижера и педагога МГК Давида Ойстраха. В этот вечер выступят струнный квартет, носящий имя Ойстраха, и народная артистка России, профессор МГК Элисо Вирсаладзе.

Квартет имени Давида Ойстраха получил это имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Первая скрипка – Андрей Баранов, обладатель наград более 20 международных конкурсов, в числе которых старейшее и престижнейшее соревнование – Международный конкурс им. Королевы Елизаветы. После триумфального выступления Ойстраха на этом конкурсе победа Баранова стала знаковым событием в его жизни и сыграла важную роль в истории квартета. Благодаря поддержке семьи Ойстраха, квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта, гения скрипичного искусства ХХ века.

В программе концерта, который откроет парад музыкальных премьер Московской консерватории, — камерные ансамбли композиторов, входивших в постоянный репертуар Ойстраха. Это Мендельсон – Струнный квартет фа минор, Шуман – Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор и, безусловно, Шостакович (Струнный квартет №8 до минор) – современник и друг Ойстраха, написавший для него Скрипичный концерт.

В концерте–посвящении примут участие Элисо Вирсаладзе (фортепиано) и Квартет им. Ойстраха в составе: Андрей Баранов (скрипка), Родион Петров (скрипка), Фёдор Белугин (альт) и Алексей Жилин (виолончель).

Завершит месяц московская консерватория концертом "Моцарт. Виртуозная музыка для скрипки". На историческую сцену Большого зала 31 октября выйдет Сергей Стадлер – дирижер и скрипач с мировым именем, который выступит с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга.

"Я думаю, что Моцарт – один из самых сложных для исполнения композиторов. Кажущаяся простота его музыки обманчива, она содержит в себе множество трудностей, преодоление которых требует большого мастерства", — часто повторял своим ученикам Ойстрах.

В этот вечер музыкант, которого с восторгом принимали в более чем 70 странах мира, который играл в открытых концертах на скрипке Паганини II Cannone работы Гварнери дель Джезу, исполнит гениальные творения Моцарта.

В программе — Концерт для кларнета с оркестром (транскрипция для скрипки с оркестром Стадлера), Ночная серенада, два рондо для скрипки с оркестром, адажио для скрипки с оркестром и Скрипичный концерт из Серенады ре мажор.