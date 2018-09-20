Новая песня Эминема побила рекорд по просмотрам на YouTube за сутки

Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года

Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новый трек Эминема "Killshot" за сутки собрал на YouTube более 38 миллионов просмотров, побив рекорд среди хип-хоп композиций, сообщает Billboard.

Кроме того, ролик стал третьим по этому показателю за всю историю видеохостинга.

Трек "Killshot" — ответ Эминема на дисс (запись исполнителя, в которой он неуважительно отзывается о другом) "Rap Devil" рэпера Machine Gun Kelly. Музыканты конфликтуют из-за того, что в 2012 году Machine Gun Kelly дерзко высказался в твиттере о дочери Эминема Хейли.

Предыдущий рекорд принадлежал хип-хоп исполнителям Kanye West и Lil Pump. Их клип на песню "I Love It" собрал 13,9 миллионов просмотров за первые 24 часа.