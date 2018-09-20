"Ленком" представит первую премьеру сезона – спектакль "Американские горки"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Ленком" открывает в четверг парад премьер нового сезона спектаклем "Американские горки" с участием Геннадия Хазанова и Анны Большовой, сообщили в пресс-службе театра.

"Американские горки" поставил режиссер Леонид Трушкин по авантюрной комедии Эрика Ассу "Les Montagnes russes". Кстати, главная мужская роль писалась драматургом специально для Алена Делона. В версии "Ленкома" роль стареющего героя-любовника досталась Геннадию Хазанову, но его герой не столько Дон Жуан, сколько одинокий и не очень удачливый человек.

Этот спектакль – возвращение Хазанова на сцену "Ленкома" пять лет спустя. Ранее он играл главную роль в спектакле "Город миллионеров".

"Так незаметно пролетели эти пять лет, что мне кажется, это было только вчера. Но когда появилась возможность вернуться в "Ленком", я с радостью воспользовался этим шансом. Я люблю этот театр, мне здесь очень уютно", — признался Хазанов на репетиции перед премьерой.

Хазанов отметил, что спектакль в "Ленкоме" — это вторая версия одной и той же пьесы, которую под названием "Крутые виражи" в постановке также Леонида Трушкина они несколько лет играли на другой московской сцене.

"Для ленкомовской версии сценограф Борис Краснов создал другие декорации, а художник Анастасия Образцова – новые костюмы. Так что это не клон. У этой пьесы на новой сцене состоится второе рождение. Очень хотелось бы, чтобы спектакль вписался в богатый репертуар "Ленкома" и понравился зрителям", — подчеркнул актер.

По словам Хазанова, проблема, о которой говорит спектакль. — это проблема тепла, нежности, понимания, которые так нужны каждому человеку.

Его партнерша Анна Большова рассказала, что в самом начале работы над пьесой, которая длилась 9 месяцев, многое переделывалось под российскую реальность, много придумывалось нового, того, чего нет в пьесе.

"Пьеса называется "Американские горки", и моя героиня как раз и является импульсом для крутых виражей, по которым катится, набирая скорость, мой партнер", — отметила актриса.

Премьерные показы пройдут 20 и 21 сентября на основной сцене "Ленкома".