Алексей Учитель ищет сценариста для фильма о Шостаковиче

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель ищет сценариста для фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче, переговоры с потенциальными авторами могут быть завершены в течение ближайших двух месяцев.

"В планах, если говорить о перспективе, то после Цоя (фильма о Викторе Цое — ред.) я собираюсь снимать фильм о Шостаковиче. Года полтора мы ищем сценариста не только в России, но и в Англии, и в США", — рассказал Учитель журналистам в рамках 28-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

По его словам, переговоры с потенциальными сценаристами могут быть завершены в течение ближайших двух месяцев.

Учитель добавил также, что в рамках подготовки к съемке фильма о Шостаковиче проводил переговоры с агентом британского писателя Джулиана Барнса, автора биографического романа о Шостаковиче "Шум времени". Однако, по его словам, эти переговоры оказались безрезультатными, поскольку представитель писателя выдвинул условие о том, что фильм должен быть снят на английском языке. Тогда как российское законодательство предусматривает господдержку только тем картинам, где используется исключительно русский язык.

Учитель отметил, что ему импонируют элементы "вольной интерпретации" образа Шостаковича в Романе Барнса. "Я думаю, мы совершенно не представляем фигуру Шостаковича не только как композитора, но и как человека", — заключил он.