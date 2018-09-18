Опубликован трейлер фильма "Капитан Марвел"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли.

Это первый проект студии Marvel Entertainment с центральным женским персонажем.

Картина расскажет о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обрела суперсилу после столкновения с инопланетной расой. Героиня становится практически неуязвимой и получает возможность летать и поглощать энергию. Дэнверс оказывается втянутой в противостояние между двумя галактическими империями.

Режиссерами картины стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими фильмами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".

Российская премьера "Капитан Марвел" запланирована на март 2019 года.