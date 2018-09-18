Мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова 2" вошел в конкурс немецкого фестиваля

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский анимационный фильм "Котенок с улицы Лизюкова 2" вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля "Шлингель", который пройдет в немецком городе Хемниц с 1 по 7 октября, сообщила во вторник пресс-служба студии Wizart Animation.

"В этом году на фестивале зрители увидят более 150 картин, жюри выберет лучшие работы в шести конкурсных номинациях, мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова 2" представлен в номинации short film", — говорится в сообщении.

Мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова" был создан в 1988 году режиссером Вячеславом Котеночкиным ("Ну, погоди!"). Благодаря этому мультфильму улица Лизюкова в Воронеже, где жил главный герой, стала известна всей стране. Согласно данным опроса "Выбери символ Воронежа", который проводился на сайте воронежской мэрии в 2009 году, котенок с улицы Лизюкова набрал 23,4% голосов и уступил только памятнику Петру I (24,7%).

Мультфильм студии Wizart Animation "Котенок с улицы Лизюкова 2", произведенный совместно с "Союзмультфильмом" стал победителем в номинации Best Animation на фестивале Near Nazareth Festival (Израиль), он получил приз в номинации "Лучшая анимация" в Индии на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Калькутте.