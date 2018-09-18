Собянин поздравил артистку Покровскую с 81-летием

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 81-летием народную артистку РСФСР Аллу Покровскую и отметил ее вклад в развитие отечественной культуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Талантливая актриса, режиссер и педагог, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши блистательные сценические роли снискали вам искреннюю любовь театральной Москвы и России. Созданные Вами кинообразы украсили десятки замечательных фильмов", — говорится в телеграмме.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. В 1959 ее приняли в труппу театра "Современник", где Покровская проработала 45 лет. Она также сыграла в кинофильмах "Июльский дождь", "Нежданный гость", "Семейная мелодрама", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и других.