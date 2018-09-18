В Ивановской области пройдет фестиваль современного искусства

ИВАНОВО, 18 сен — РИА Новости. Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" пройдет в Иванове 21-23 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

По его словам, фестиваль объединит новейшее искусство, хореографию, театральную лабораторию, фотографию, моду и дизайн, образовательную платформу.

"В программе фестиваля — выставки, лекции, круглые столы, презентации, интерактивная программа для детей, мастер-классы, спектакли и многое другое. Всего на участие поступило свыше 300 заявок", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что цель фестиваля — предоставить художникам, артистам и дизайнерам пространство для творческого выражения. "Иваново — город авангарда, исторически сложившееся пространство авангардных художественных экспериментов. Именно здесь в 20-е и 30-е годы прошлого века построены уникальные памятники архитектуры советского конструктивизма, созданы образцы текстильных рисунков и тканей", — цитируют в пресс-службе организаторов фестиваля.

Одним из знаковых событий станет открытие городского центра современного искусства "Лаборатория современного искусства "ЦЕНТР АВАНГАРД". Новая площадка станет уникальной для региона, поскольку объединит под своей крышей современную хореографию, новейшее искусство, фотографию, поэзию и многое другое, в залах центра появится возможность проводить литературные перформансы, открытые репетиции, постоянные лектории для горожан.

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