В Музыкальном театре в Москве откроется выставка "Театр на бумаге"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в рамках специальной программы юбилейного — сотого — сезона открывает 18 сентября в Москве выставку "Театр на бумаге", сообщили в пресс-службе театра.

Выставка "Театр на бумаге" представляет зрителю взгляд со стороны на ежедневную жизнь оперной и балетной труппы в прошлом сезоне в рисунках. Это зарисовки репетиций опер, балетов, концертов, созданные московскими графиками, которых заинтересовало предложение театра — порисовать на репетициях. "Походы в театр" художники начали в феврале 2018 года и завершили работу в конце сезона в июле.

На выставке представят около 200 работ 14 художников. Экспозиция разместится в главном зрительском фойе.

В экспозицию выставки включены и созданные на основе набросков с натуры офорты Ольги Синявской, которая два десятилетия назад, по воспоминаниям главного художника театра Владимира Арефьева, в репетиционных залах и мастерских театра делала зарисовки. Образ музыкального театра, возникший в работах художницы 1999-2000 годов, во многом перекликается с тем, что сформировался у художников-участников выставочного проекта 2018 года.