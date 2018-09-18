Во Владимире откроют памятник провинциальным артистам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Памятник провинциальным артистам откроют на Театральной площади Владимира 18 сентября, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.

Памятник посвящен трагику и комику Счастливцеву и Несчастливцеву — персонажам пьесы русского классика Александра Островского "Лес". Автор скульптурной композиции "Счастливцев и Несчастливцев" — заслуженный художник России Игорь Черноглазов.

Торжество по случаю открытия памятника, который приурочен к 170-летию Владимирского театра драмы и комедии, предваряет юбилейное представление "Владимирская драма из века в век". Представление, в свою очередь, посвящено истории театра, в которой рассказывается об артистах, в разное время служивших в театре. В их числе имена таких всенародно известных актеров, как Евгений Евстигнеев, Владимир Кашпур, Изольда Высоцкая, Александр Дедюшко.

Этим представлением во Владимире стартует очередной всероссийский театральный форум "У Золотых ворот", который продлится с 18 сентября по 2 октября. На фестивальной афише представлены спектакли отечественных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ульяновска, Липецка, Казани, Севастополя, Калуги, а также трупп из Польши, Швеции, Кыргызстана, Сербии, Грузии. Председатель жюри форума — народная артистка РФ Евгения Симонова.