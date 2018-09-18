Сериал "Удивительная миссис Мейзел" удостоился "Эмми"

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) удостоена Эмми в категории "Лучший комедийный сериал", трансляцию 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award из Лос-Анджелеса ведет телеканал NBC.

В данной категории в этом году также были представлены "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черноватый" (Black-ish), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Блеск" (Glow), "Кремниевая долина" (Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Shmidt).

Ранее награды Эмми были удостоены исполнительница главной роли "Удивительной миссис Мейзел" Рэйчел Броснахэн, а также актриса второго плана Алекс Борштейн. "Удивительная миссис Мейзел" была также отмечена за лучшие сценарий и режиссуру в комедийном жанре – статуэтки получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.