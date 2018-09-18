ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию "Эмми" в категории "Лучшее скетчевое варьете", трансляцию вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал NBC.

SNL, которая состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз, выходит по субботам на телеканале NBC с 1975 года. В последнее время основной темой программы стало президентство Дональда Трампа, которого в SNL исполняет Алек Болдуин.

Лучшим ток-шоу, по признанию академии телевидения, стала программа Last Week Tonight with John Oliver, которую выпускает телеканал HBO.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.