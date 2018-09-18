Клер Фой и Мэттью Риз удостоились "Эмми" за сериалы "Корона" и "Американцы"

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Премию "Эмми" за лучшие актерские работы в драматическом сериале завоевали роли Клер Фой за сериал "Корона" и Мэттью Риз за "Американцев". Трансляцию 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Award из Лос-Анджелеса ведет телеканал NBC.

Для Мэттью Риза это первая "Эмми" после шести сезонов сериала о советских шпионах в США "Американцев" и третьей номинации на премию. Для Фой это вторая номинация на "Эмми" и первая победа.

Награду за роли второго плана в драматическом сериале завоевали Питер Динклэйдж за "Игру престолов" и Тэнди Ньютон за "Мир Дикого Запада".

Награду в категории лучший режиссер драматического сериала завоевал Стивен Долдри за сериал "Корона".

Лучшим сценаристом драматического сериала стали Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг за "Американцев".

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.