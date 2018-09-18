Рэйчел Броснахэн и Билл Хейдер удостоились "Эмми" за лучшие комедийные роли

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Рэйчел Броснахэн и Билл Хейдер стали лучшими комедийными актерами по версии престижной награды "Эмми", юбилейную 70-ю церемонию вручения награды Primetime Emmy Award из Лос-Анджелеса транслирует телеканал NBC.

Броснахэн завоевала премию за сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelouse Mrs. Maisel), награду за роль второго плана в комедийном сериале завоевала Алекс Борштейн, тоже за этот сериал. "Удивительная миссис Мейзел" была также отмечена в категории лучший сценарий и режиссура в комедийном жанре — статуетки в них получила сценарист и режиссер сериала Эми Шерман-Палладино.

Награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Биллу Хейдеру принес сериал "Барри". Сериал также принес награду за роль второго плана Генри Уинклеру, для 72-летнего актера это первая победа на "Эмми" после шести номинаций на престижную награду.

Оба сериала "Удивительная миссис Мейзел" и "Барри" также претендуют на звание лучшего комедийного сериала, в этой категории также представлены "Атланта" (Atlanta), "Черноватый" (Black-ish), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Блеск" (Glow), "Кремниевая долина" (Silicon Valley) и "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Shmidt).

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.