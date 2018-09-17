Умер писатель Александр Раков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Писатель и журналист Александр Раков скончался в понедельник на 71-м году жизни, сообщает петербургское отделение союза писателей России.

"Союз писателей России, Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России понесли большую утрату. Семнадцатого сентября … на 71-м году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты "Православный Санкт-Петербург", которая издается более 25 лет,… Александр Григорьевич Раков", — говорится в сообщении петербургского Дома писателей.

Как отмечается, литературоведы признали Ракова основоположником литературного жанра "былинки". Помимо писательской и редакторской деятельности он занимался популяризацией современной русской литературы.

"Любимым его детищем в последние годы жизни стал "Домик творчества", который располагается на его дачном участке, на берегу Ладожского озера. Этот домик стал уникальным музеем, в котором Александр Раков создал экспозицию, рассказывающую о современной литературе и о литературной жизни", — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон Ракова пока не сообщается.

Раков родился в 1947 году. В 1980 году окончил русское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, специализируясь на творчестве раннего Достоевского. С 1993 года являлся главным редактором газет "Православный Санкт-Петербург", "Соборная весть", "Горница", "Правило веры", "Чадушки". Раков — автор 12 православных книг, а также поэтической антологии "Поэзию любят красивые люди", содержащей почти 2 тысячи стихов.