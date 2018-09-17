В России к юбилею Победы выйдет уникальный литературно-исторический сборник

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Литературные произведения, изданные в годы Великой Отечественной войны и посвященные борьбе с гитлеровской Германией, но остававшиеся неизвестными широкому кругу читателей, войдут в состав уникального сборника, который будет издан к 75-летию Победы, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Накануне 75-летия великой Победы в российском обществе растет интерес к историческим документам Великой Отечественной войны, и я уверен, что издание серии "Победа" послужит популяризации исторических знаний, сохранению национальной памяти и формированию отечественной исторической культуры", — сказал Нарышкин на заседании.
"Впервые под одним переплетом будут собраны произведения, изданные в период войны", — отметил он. По словам Нарышкина, в серию "Победа" войдут как всем известные произведения, получившие широкое признание, так и вещи, которые ранее не были опубликованы. Это, в том числе, и пьесы, написанные и частично поставленные на сцене, и публицистика, в том числе военных корреспондентов, и даже детская литература, рассказал Нарышкин. Публикуемые произведения будут разбиты не только по времени их создания, но и, например, по родам отдельных войск.
Российским историческим обществом совместно с издательским холдингом "Эксмо-АСТ" ранее была создана специальная экспертная группа по вопросам совершенствования инфраструктуры чтения, комплектования библиотечных фондов и популяризации литературы и чтения. По результатам обсуждения разработана концепция издания "Президентская историческая библиотека", предполагающего публикацию значимых литературных произведений на историческую тематику.