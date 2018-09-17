В России к юбилею Победы выйдет уникальный литературно-исторический сборник

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Литературные произведения, изданные в годы Великой Отечественной войны и посвященные борьбе с гитлеровской Германией, но остававшиеся неизвестными широкому кругу читателей, войдут в состав уникального сборника, который будет издан к 75-летию Победы, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Пятитомная антология "Победа", содержащая произведения военных лет, выйдет в свет в рамках проекта "Президентская историческая библиотека". Заседание редакционного совета проекта прошло в понедельник в Москве.

"Накануне 75-летия великой Победы в российском обществе растет интерес к историческим документам Великой Отечественной войны, и я уверен, что издание серии "Победа" послужит популяризации исторических знаний, сохранению национальной памяти и формированию отечественной исторической культуры", — сказал Нарышкин на заседании.

"Впервые под одним переплетом будут собраны произведения, изданные в период войны", — отметил он. По словам Нарышкина, в серию "Победа" войдут как всем известные произведения, получившие широкое признание, так и вещи, которые ранее не были опубликованы. Это, в том числе, и пьесы, написанные и частично поставленные на сцене, и публицистика, в том числе военных корреспондентов, и даже детская литература, рассказал Нарышкин. Публикуемые произведения будут разбиты не только по времени их создания, но и, например, по родам отдельных войск.

Как подчеркивали выступающие на заседании, серия "Победа" станет не только историко-литературной, но и нравственной летописью Великой Отечественной войны, и поэтому она должна стать широко доступной массовому читателю.

Российским историческим обществом совместно с издательским холдингом "Эксмо-АСТ" ранее была создана специальная экспертная группа по вопросам совершенствования инфраструктуры чтения, комплектования библиотечных фондов и популяризации литературы и чтения. По результатам обсуждения разработана концепция издания "Президентская историческая библиотека", предполагающего публикацию значимых литературных произведений на историческую тематику.