Сын Леонова-Гладышева рассказал о состоянии актера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Состояние Народного артиста России, актера Евгения Леонова-Гладышева стабильное, его перевели из реанимации в палату, сообщил РИА Новости сын актера.

В середине августа стало известно, что актер был госпитализирован в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он находился в реанимации нейрохирургии, состояние оценивалось как тяжелое. По информации СМИ, артист, вероятно, получил черепно-мозговую травму при падении.

"Его состояние стабильное, ни в какой коме, как пишут некоторые СМИ, он не был. В прошедшую среду его перевели из реанимации в палату на отделение. Так что, динамика позитивная, состояние стабильное", — рассказал сын актера Артем.

Евгений Леонов-Гладышев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РФ, народный артист РФ. Актер родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. В 1969 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После окончания института стал актером киностудии "Ленфильм". Снимался во многих фильмах и телесериалах, в том числе в телесериале "Убойная сила".