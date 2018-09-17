Пушкинский музей собрал более четырех миллионов рублей на египетский жезл

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) собрал более 4,1 миллиона рулей на приобретение магического жезла из Древнего Египта, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе культурного учреждения.

"Музею удалось собрать более 4,1 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.

Всего для покупки жезла необходимо 6 миллионов рублей.

Ранее Пушкинский музей накануне своего дня рождения объявил сбор средств на приобретение магического жезла — уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XIX-XVIII века до н. э.) из коллекции антиквара Кирилла Данелии.

Магический жезл — один из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла. В мировых музейных и частных собраниях хранится всего 240 жезлов и их фрагментов. Большинство из них выполнено в технике гравировки и только около десяти покрыты барельефными изображениями. Прекрасно сохранившийся жезл из частной коллекции относится к подобным образцам.

Жезл, который хочет приобрести ГМИИ, происходит из коллекции древностей, в том числе древнеегипетских, собранных австралийским хирургом Харли Бэкстером. После смерти коллекционера в ноябре 2009 года все экспонаты были распроданы аукционным домом Mossgreen Auctions (Мельбурн, Австралия). Магический жезл попал в BCC Galleries и с 2010 года находится в собственности Данелии.