МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Монеточка объяснила отмену концерта в столичном клубе Gipsy тем, что организаторы выступления не смогли вовремя выполнить все условия музыкантов.

"За сутки до выступления Gipsy сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление, но за два часа до выступления они написали, что появилась возможность сделать все, как надо, но было уже поздно. Мы не можем за два часа поменять все планы и подготовиться к выступлению. Но то, что они решили предупредить всех за полчаса, — не моя вина", — сказала певица на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее стало известно, что Монеточка отменила концерт в столичном клубе за полчаса до начала мероприятия. Организаторы концерта гарантируют возврат билетов.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) приобрела популярность благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наиболее популярны ее песни — "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский". В мае 2018 года она выпустила альбом "Раскраски для взрослых", куда вошел также трек "90-е". Новый клип певицы Монеточки на песню "90-е" набрал более 828 тысяч просмотров за сутки с момента публикации, в данный момент он занимает вторую строчку вкладки "Тренды" на YouTube, об этом свидетельствуют данные видеохостинга.