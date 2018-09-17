СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Пятый Крымский военно-исторический фестиваль с участием около 600 реконструкторов представил под Севастополем семь исторических эпох – от античности до событий Великой Отечественно войны и войны в Афганистане, сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль завершился в воскресенье 16 сентября под Севастополем.

"Всего на фестивале были представлены семь исторических периодов: "Античность", "Древняя Русь", "Loco Chimbali", "Крымская война", "Великая Отечественная война", "Афганская война" и впервые "Гражданская война в США". Фестиваль проходил в парке живой истории "Федюхины высоты" и на Михайловской батарее на Северной стороне Севастополя", — говорится в сообщении организаторов фестиваля, проведенного с 13 по 16 сентября при поддержке правительства Москвы и Севастополя. Организатор проекта — агентство исторических проектов "Ратоборцы" вместе с командой парка живой истории "Федюхины высоты".

© Фото : "Ротоборцы" Участники исторической реконструкции в рамках Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах © Фото : "Ротоборцы" Участники исторической реконструкции в рамках Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах

По данным организаторов, всего в проекте за четыре дня приняли участие 600 конструкторов, 300 единиц пиротехники. Все дни проводились мастер-классы, сражения и показательные выступления. Центральными темами стали реконструкции событий Крымской войны 1853-56 годов, а самая масштабная реконструкция была посвящена штурму Севастополя в апреле-мае 1944 года. Новыми для фестиваля историческими эпохами стали события Гражданской войны в США, событий в Афганистане в 80-х годах прошлого века.

Большая часть участников фестиваля приехала из 35 городов России, в нем также приняли участие реконструкторы из Латвии, Болгарии, Белоруссии, Украины. Всего на фестивале присутствовало до 60 исторических клубов исторической реконструкции. Организаторы выразили надежду, что в 2019 году откроется военно-исторический парк "Федюхины высоты". В нем предусмотрены не только постоянные тематические площадки, но также детская игровая зона, тир и самый масштабный действующий парк осадных машин.

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