Театр имени Моссовета откроет сезон спектаклем "Путешествие к тетушке"

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Театр имени Моссовета отроет вечером в воскресенье новый сезон спектаклем "Римская комедия" Леонида Зорина в постановке Павла Хомского, а первой премьерой нового сезона станет спектакль "Путешествие к тетушке", рассказала директор театра Валентина Панфилова.

Днем в воскресенье состоялся традиционный сбор труппы, на котором директор театра рассказала о предстоящих планах.

"Первой премьерой сезона станет спектакль молодого режиссера Михаила Левитина-младшего – "Путешествие к тетушке", поставленный по мотивам одноименного романа Грэма Грина. Эта постановка выйдет на сцене "Под крышей" уже в октябре", — сказала Панфилова.

Юрий Еремин начнет работу над сценической версией знаменитого романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", а режиссер Виктор Шамиров поставит спектакль по комедии Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным".

Во второй половине сезона театр планирует выпустить спектакль для юного зрителя. Постановку осуществит режиссер Иван Орлов.

Театр продолжит сотрудничество с Ниной Чусовой. Сейчас обсуждается название. Также обсуждается перспектива новой постановки Андрея Кончаловского и Рустама Хамдамова.

"В этом сезоне наш театр будет много гастролировать в России и за рубежом. Уже в конце сентября мы отправимся в Петрозаводск и Костомукшу в рамках программы "Золотой Маски" как номинант премии со спектаклем "Не всё коту масленица". А в конце октября театр примет участие в программе "Русские сезоны в Италии" и представит в Венеции на сцене театра Стабиле дель Венето Карло Гольдони спектакль Андрея Сергеевича Кончаловского "Вишневый сад"", — сказала Панфилова.

В декабре со спектаклем "Встречайте, мы уходим" театр выступит в Нижнем Новгороде. С 25 февраля по 4 марта театру предстоят гастроли в Германии. В Ганновере, Леверкузене, Оффенбахе, Штутгарте и Нюрнберге театр покажет спектакль "Упражнения в прекрасном".

"В рамках программы министерства культуры РФ "Большие гастроли" в мае мы отправимся в Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Обсуждается несколько названий спектаклей, которые мы повезем на Дальний Восток", — сказала Панфилова.

В новом сезоне звездная труппа театра им. Моссовета пополнилась новым артистом – им стал выпускник Школы-студии МХАТ Олег Отс.

На сборе группы также прозвучали поздравления в адрес тех, чей юбилей выпал на летние отпускные дни, а также тех, кто проработал в театре 50, 60 и более лет. В их числе Валентина Талызина, Нина Дробышева, Татьяна Бестаева, Анатолий Адоскин. Народного артиста России Николая Лебедева, который вместе с театром прошел путь длиною в 68 лет, труппа приветствовала стоя. Поздравили также молодых пап и мам.