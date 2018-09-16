Харуки Мураками отказался бороться за альтернативную Нобелевскую премию

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе, сообщает в Facebook Новая академия Швеции, которая учредила новую премию.

Сообщается, что писатель отправил Новой академии Швеции электронное письмо, в котором попросил убрать свое имя из списка номинантов на премию, отметив, что предпочитает сосредоточиться на своем писательском творчестве. Тем не менее, он пожелал Новой академии успеха и выразил ей свою признательность за выдвижение его кандидатуры.

Новая академия Швеции добавляет, что она сожалеет об отказе Мураками от номинации, но уважает решение писателя.

Отмечается, что более 32 тысяч человек со всего мира приняли участие в голосовании, по итогам которого был составлен список номинантов на премию Новой академии. По информации академии, Мураками стал одним из четырех номинантов. Помимо него кандидатами стали канадская писательница Ким Тьюи, английский писатель-фантаст Нил Гейман и французская писательница Мариз Конде.

Харуки Мураками считается одним из самых популярных японских писателей. Его книги, содержание которых перед началом продаж содержится в строгой тайне, что и подогревает интерес читателей, выходят миллионными тиражами. Его считают наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию по литературе среди японских писателей, и каждый год так называемые "харукисты" в своих кафе собираются вечером в день объявления лауреата премии, чтобы отметить это событие, но уже много лет награда достается другим кандидатам.

Ранее стало известно, что более 100 культурных деятелей Швеции приняли решение вручать в Стокгольме ежегодную литературную премию. Инициатива возникла после того, как Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что решила перенести на следующий год присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год и намерена вручить эту награду вместе с награждением лауреатов за 2019 год.