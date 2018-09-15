В театре имени Вахтангова прошло собрание труппы перед началом сезона

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Труппа театра имени Вахтангова в субботу днем провела собрание перед началом сезона, который откроется вечером в субботу премьерой спектакля "Фальшивая нота" в постановке Римаса Туминаса.

"Мы открываем сезон премьерой, — сказал художественный руководитель театра режиссер Римас Туминас. — Это спектакль " Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона, где заняты только два актера: вахтанговец Алексей Гуськов и приглашенный артист Геннадий Хазанов".

Туминас сообщил, что в сентябре на сцене Вахтанговского театра итальянский режиссер Лука де Фуско приступит к репетициям спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Суббота, воскресенье, понедельник".

В ноябре на Новой сцене состоится премьерный показ спектакля по пьесе и в постановке Андрея Максимова "Брюсов переулок".

Туминас сообщил, что будет ставить " Фауста" Гете. "Сейчас размышляю, думаю над текстом", — сказал режиссер. По его словам, Юрий Бутусов, которого он пригласил в театр на должность главного режиссера, начнет работу над" Дон Кихотом" Сервантеса.

Он также сообщил, что итальянский режиссер Джорджио Сангати будет ставить пьесу Гольдони " Новая квартира", а французский режиссер Клеман Эрвье-Леже — пьесу Мариво. К столетию театра будет поставлена знаменитая пьеса "Дибук" — режиссер Евгений Арье, композитор Фаустас Латенас, художник Семен Пастух.

Художественный руководитель поздравил всех с началом нового сезона и пожелал, чтобы не теряли вкус, стиль, чтобы в спектаклях был свет, была гармония.