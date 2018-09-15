Худрук Вахтанговского театра пожелал коллективу не искать противоречий

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас, который открывает в субботу свой 98 сезон, пожелал своему коллективу "слушать мир" и не искать в себе противоречий, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я хочу пожелать коллективу нашего театра не терять вкус, слушать мир, все тайны в искусстве и культуре, сосредоточиться на этом. Не искать в себе и других противоречий, врагов, не допускать в себе какой-то неприязни, ненависти. Знаете, когда воюешь с чудовищем, то будь осторожен — ты и сам можешь превратиться в чудовище. Надо большое терпение, любить красоту, без нее жить невозможно", — сказал Туминас.

Также художественный руководитель Вахтанговского театра рассказал о подготовке к "Фаусту".

"Вначале это будут этюды, такая лабораторная работа. Будем готовить сцены, а потом уже запуск спектакля", — сказал Туминас.

Ранее сообщалось, что труппа театра имени Вахтангова провела собрание перед началом сезона, который откроется вечером в субботу премьерой спектакля "Фальшивая нота" в постановке Туминаса.