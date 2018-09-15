МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Известный российский актёр и певец Игорь Скляр перенес операцию. Об этом он сообщил порталу 78.ru.

"Неделю был в больнице. У меня была операция — связки порваны на плече, мне их сшивали. Потом лежал в Алмазовском центре — тоже были проблемы кое-какие", — пояснил артист.

По его словам, сейчас у него все в порядке, он уже вернулся домой.

Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске. Известность ему принесли фильмы "Мы из джаза", "Год собаки", а также песни "Комарово" и "Старый рояль".