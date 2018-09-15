Парад премьер Вахтанговского театра откроется спектаклем "Фальшивая нота"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Известный режиссер Римас Туминас открывает парад премьер Вахтанговского театра в новом сезоне и представляет 15 сентября спектакль "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона, сообщили в пресс-службе театра.

Туминас создавал спектакль "Фальшивая нота" со своей постоянной творческой командой: сценографом Адомасом Яцовкисом, художником по костюмам Максимом Обрезковым, композитором Фаустасом Латенасом, а также режиссером Алексеем Кузнецовым.

В главных ролях, которых всего две — народные артисты России: вахтанговец Алексей Гуськов и приглашенный Геннадий Хазанов.

Дидье Карон начинал в качестве служащего банка, но творческая натура потребовала перемен. Он пробует себя в разных литературных жанрах, пишет первую пьесу "Благотворительность по заказу", которую поставили в театре "Сплендид", пробует себя и в роли артиста.

Признание и успех ему принесла пьеса "Настоящее счастье", по которой он снимет свой первый полнометражный фильм. С тех пор Дидье Карон работает режиссером, актером, драматургом. С 2008 года он возглавляет один из самых старых и популярных парижских театров " Мишель", в репертуаре которого идут две его пьесы — " Фальшивая нота" и " Сад Альфонса". "Фальшивая нота" была написана в 2017 году и показана на фестивале в Авиньоне.

"Можем ли убежать от своего прошлого? Можем ли продолжать жить безнаказанно, пожиная почести и успех? Можем ли пережить бесчестье?" — эти темы ставит пред собой и зрителями автор.

Всемирно известный дирижер Х. П. Миллер только что завершил концерт в Женевской филармонии. Он недоволен своим оркестром и крайне раздражен. В гримерной неожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы присутствовать на этом концерте. Давний поклонник Миллера жаждет получить автограф и фотографию известного маэстро на память.

Но что стоит за этой встречей? Только ли желание выразить восторг или заранее запланированный коварный план? Встреча этих двух людей изменит жизнь каждого, превратившись в поединок, в результате которого поменяется философия жизни каждого.

Почти детективная история, где "жертва" и "палач" подчас меняются местами и держат зрителей в напряжении до самого конца спектакля.