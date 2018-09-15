Паоло Соррентино откроет кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Итальянский режиссер Паоло Соррентино в субботу примет участие в открытии XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, где днем позже будет представлен его новый фильм "Лоро".

"Пятнадцатого сентября Паоло Соррентино примет участие в церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку". После приветственного слова режиссера на огромном экране, расположенном у Эрмитажа, будет показан фильм "Молодость" с Майклом Кейном в главной роли… 16 сентября в рамках программы "Кино Сверхреальности" Паоло Соррентино представит гостям фестиваля "Послание к человеку" свой новый фильм "Лоро"… Петербуржцам представится возможность посмотреть "Лоро" за месяц до выхода в российский прокат", — сообщают организаторы.

Новый фильм Соррентино, мировая премьера которого состоялась в апреле 2018 года на Каннском фестивале, рассказывает о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Главную роль исполняет актер Тони Сервилло, известный по фильмам Соррентино "Великая красота" и "Изумительный".

Также в рамках кинофестиваля французская актриса Фанни Ардан 20 сентября представит документальный фильм режиссера Тома Вольфа "Мария До Каллас". Ардан примет участие и в церемонии закрытия "Послания к человеку", вручая награды победителям.

В 2018 году для участия в конкурсе кинофестиваля "Послание к человеку" свои фильмы прислали режиссеры из 98 стран. Лидерами по количеству заявок стали Франция, США, Германия, Испания и Великобритания. Всего в конкурсные программы вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 российских.

В Санкт-Петербурге кинофестиваль "Послание к человеку", организованный при содействии министерства культуры РФ и городского правительства, будет проходить на 11 площадках. Часть конкурсных программ кинофестиваля, который завершится 22 сентября, а также спецпрограммы и творческие встречи пройдут в Москве.