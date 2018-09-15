Паоло Соррентино откроет кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Итальянский режиссер Паоло Соррентино в субботу примет участие в открытии XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, где днем позже будет представлен его новый фильм "Лоро".
Новый фильм Соррентино, мировая премьера которого состоялась в апреле 2018 года на Каннском фестивале, рассказывает о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Главную роль исполняет актер Тони Сервилло, известный по фильмам Соррентино "Великая красота" и "Изумительный".
Также в рамках кинофестиваля французская актриса Фанни Ардан 20 сентября представит документальный фильм режиссера Тома Вольфа "Мария До Каллас". Ардан примет участие и в церемонии закрытия "Послания к человеку", вручая награды победителям.
В Санкт-Петербурге кинофестиваль "Послание к человеку", организованный при содействии министерства культуры РФ и городского правительства, будет проходить на 11 площадках. Часть конкурсных программ кинофестиваля, который завершится 22 сентября, а также спецпрограммы и творческие встречи пройдут в Москве.