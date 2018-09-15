В Уэльсе состоится премьера постановки оперы Прокофьева "Война и мир"

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьера постановки оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" состоится в Национальной опере Уэльса в субботу.

Постановка "Войны и мира" Дэвида Паунтни открывает осенний сезон Национальной оперы Уэльса.

"Постановка будет такой же амбициозной и такой же масштабной, как сам роман. Масштабные декорации, видеопроекции и потрясающие костюмы передадут великолепие русского общества в 1800-х годах", — говорится в сообщении театра.

Дирижером на спектакле, для которого была создана уникальная партитура, будет музыкальный директор Национальной оперы Уэльса Томаш Ханус, сообщает театр.

На спектакле будет присутствовать временный поверенный в делах России в Великобритании Иван Володин, замещающий почетного покровителя постановки — посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. Также на премьере будут присутствовать официальные лица Уэльса.

После премьеры в Кардиффе планируются гастроли этого спектакля по всей стране, включая Королевский театр оперы и балета в Лондоне.