Камерный театр Бориса Покровского в новом сезоне представит четыре премьеры

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Камерный театр Бориса Покровского официально стал частью Большого театра с 13 сентября, в этом сезоне он представит четыре премьеры, объявил на сборе труппы в пятницу гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

Ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что Московский камерный музыкальный театр имени Покровского станет частью Государственного академического Большого театра России. Камерный театр будет присоединен к Большому в особом статусе, получит статус камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. В министерстве уточнили, что речь идет не о ликвидации, а о реорганизации, присоединении.

"У нас сегодня очень важное событие: начиная с 13-го числа Камерный театр Покровского является частью нашего театра и будет называться Камерная сцена имени Бориса Покровского Большого театра. Коллектив сегодня с нами", — сказал Урин.

Он пожелал успешной работы коллективу и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

При этом музыкальный руководитель оперы и главный дирижер театра Туган Сохиев отметил, что на Камерной сцене в новом сезоне состоится четыре премьеры. Среди первых постановок — "Сорочинская ярмарка" и опера современного композитора Александра Чайковского "Один день Ивана Денисовича", посвященная столетию Солженицына.