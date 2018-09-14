У мыса Херсонес дайверы нашли якорь римского периода

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Подводная археологическая экспедиция изучит место обнаружения дайверами у мыса Херсонес в Севастополе якоря с судна римского периода, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.
Якорь обнаружен на глубине 24 метра, на поверхность его не поднимали. По мнению ученого, изучение места обнаружения якоря может привести к другим важным находкам.
"Вполне может быть, что там не только якорь, но и само судно может лежать", — сказал он.
Ранее экспедиция "Нептун" обнаружила у Балаклавы на глубине 85 метров сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков, размеры и форма корпуса которого соответствовала так называемым "круглым кораблям" римской эпохи. Ученые зафиксировали на дне деревянный остов, ряды шпангоутов, деревянные элементы корпуса и такелажа и якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку.
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