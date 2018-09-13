Первый фестиваль телесериалов "Пилот" стартовал в Ивановской области

ИВАНОВО, 13 сен — РИА Новости. Первый фестиваль телесериалов "Пилот" открылся в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Особенность фестиваля "Пилот" в том, что жюри будет оценивать картины, которые еще не вышли в прокат. Старт фестивалю дали генеральный продюсер кинофорума Светлана Дрыга и советник президента России по вопросам культуры, член Попечительского совета фестиваля Владимир Толстой. Торжественная церемония открытия с участием звезд российского кинематографа и известных деятелей теле- и киноиндустрии прошла в Иванове в среду, сказал представитель пресс-службы.

Как отметила на церемонии Светлана Дрыга, телесериал — самый быстро развивающийся формат на сегодняшнем телевидении. Подобный кинофорум проводится впервые, и организаторы ищут форму для этого фестиваля, чтобы он понравился и зрителям, и гостям.

На открытии фестиваля зрителям представили пилотный выпуск сериала "Доктор Преображенский". Всего же в конкурсную программу "Пилота" вошли 20 картин. Жюри определит победителей в номинациях "Лучший сценарий пилота телевизионного сериала", "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший режиссер" и "Лучший продюсер пилота телевизионного сериала". "Лучший пилот телевизионного сериала" путем голосования определят зрители. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, организована программа "Сериалы на площади".

Организаторами фестиваля выступают Фонд "Академия Российского телевидения", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный директор фестиваля — член Академии Российского телевидения, телепродюсер Этери Левиева.

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