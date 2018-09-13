Театр кукол имени Образцова откроет новый сезон "Необыкновенным концертом"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Центральный театр кукол имени Образцова 15 сентября откроет свой новый сезон легендарным спектаклем "Необыкновенный концерт", а в четверг состоялся сбор труппы, на котором директор и главный режиссер рассказали о предстоящих планах.

Главной премьерой сезона станет спектакль главного режиссера Бориса Константинова "Провожала жена мужа в Париж" по рассказу Василия Шукшина. Екатерина Образцова представит свою новую работу "Мюнхгаузен". Для юных зрителей режиссер Андрей Лучин поставит спектакль "Золушка" по всеми любимой сказке Шарля Перро.

В этом сезоне также ожидается крупное событие в мире кукольного театра – в рамках Года культуры в СНГ, который проходит при поддержке министерства культуры РФ, состоится IХ Международный фестиваль театров кукол имени Образцова.

"За девять фестивальных дней в нем примут участие театры из Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Эстонии и Молдавии. Специальными гостями фестиваля станут Донецкий театр кукол и Испанский театр кукол из Гранады. Испанцы покажут покоривший весь мир музыкальный спектакль "Петя и волк", — рассказала РИА Новости директор театра Ирина Корчевникова.

По словам директора, в конце октября театр отправится с большими гастролями в Узбекистан.

"Там мы покажем спектакли в рамках программы "Больших гастролей" "Русские театры в странах содружества". А в начале ноября выступим на фестивале "Маршак" в Воронеже. Завершим этот месяц гастролями в Италии, где с 27 ноября по 9 декабря примем участие в программе "Русские сезоны в Италии", — сообщила Корчевникова.