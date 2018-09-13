В Роттердаме стартует "Гергиев-фестиваль"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. "Гергиев-фестиваль", который пройдет в Роттердаме с 13 по 16 сентября, посвящен двум датам – 100-летию Роттердамского филармонического оркестра и 30-летию сотрудничества коллектива с Валерием Гергиевым, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Среди участников "Гергиев-фестиваля" в этом году – Роттердамский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра, оркестр Университета искусств Кодартс и Гаагской консерватории, пианисты Ури Кейн и Сергей Бабаян, органист Тьерри Эскеш, солисты оперной труппы и хор Мариинского театра.

Первый фестивальный день посвящен Рихарду Вагнеру. В программе концерта-открытия прозвучат фрагменты из опер "Тристан и Изольда" и "Валькирия" — за дирижерским пультом Роттердамского филармонического оркестра маэстро Гергиев. Музыка Вагнера продолжит звучать на вечере выдающегося джазового пианиста, композитора и импровизатора Ури Кейна.

Во второй фестивальный день пройдет сразу три концерта. С сольной программой выступит пианист Сергей Бабаян – прозвучат сочинения Вагнера, Листа, Шопена, Рахманинова и современного композитора Владимира Рябова.

Вечером оркестр "Мариинки" под управлением Гергиева исполнит сочинения Дебюсси и Малера. Завершит вечер Всенощное бдение Сергея Рахманинова в исполнении хора Мариинского театра под управлением Андрея Петренко.

Эта же программа будет исполнена и 15 сентября. Также прославленный французский органист Тьерри Эскеш выступит в Роттердамской церкви святого Лаврентия, где находится самый большой орган в Нидерландах. В программе — сочинения Баха, Мессиана и собственные сочинения органиста.

Днем Гергиев проведет в Концертном зале Де Дулен мастер-класс для музыкантов молодежного оркестра Университета искусств Кодартс и Гаагской консерватории. Также будут исполнены произведения Прокофьева.

Завершением фестиваля станет мировая премьера новой редакции оратории "О любви и ненависти" Софии Губайдулиной, созданной в этом году специально для Роттердамского оркестра и "Гергиев-фестиваля".

После окончания основной фестивальной программы пройдет традиционное событие для юных слушателей – интерактивный концерт, который объединит актерское мастерство, чтение, анимацию и фрагменты музыки балета "Спящая красавица" Чайковского в исполнении Роттердамского оркестра под управлением Райана Бэнкрофта.