В Ростове-на-Дону появится виртуальный музей Солженицына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. Официальная презентация виртуального музея писателя Александра Солженицына состоится в Ростове-на-Дону до конца сентября текущего года, сообщает правительство Ростовской области.

Накануне губернатор области Василий Голубев в Москве принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Солженицына.

"Официальная презентация виртуального музея, разработанного специалистами Южного федерального университета, состоится 27 сентября", — отмечается в сообщении. Подробности о музее пока не раскрываются.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея в Ростовской области действует с 2016 года. Утвержден план, который включает 23 значимых мероприятия, в том числе создание центра по изучению творчества Солженицына, библиотеки его имени; проведение конкурсов, книжных и фотовыставок, документального кинофестиваля, интернет-конференции.

Ряд культурно-просветительских мероприятий уже состоялся. Так, в средней школе №1 Морозовского района была открыта мемориальная доска Солженицыну. В Первомайском районе Ростова-на-Дону открыта библиотека имени Солженицына. В образовательных организациях области прошли тематические мероприятия, посвященные писателю.

В нынешнем году Южный федеральный университет разработал экскурсионный маршрут (на английском, немецком и французском языках), который включает информацию об объектах в Ростове-на-Дону, связанных с жизнью и деятельностью писателя. Весной текущего года в Донской государственной публичной библиотеке работала тематическая фотовыставка о знаменитом земляке.

До конца года пройдут научно-практические конференции, фестиваль документального и игрового кино по творчеству Солженицына, в ноябре в Ростовском областном музее изобразительных искусств откроется выставка "У меня очень много связано с каждым ростовским камнем…". Расходы на ее организацию предусмотрены в областном бюджете.

Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, в семье казаков. Отец, Исаакий Семенович, погиб на охоте за полгода до рождения сына, поэтому ребенка воспитала и дала первоначальное образование мать — Таисия Захаровна Щербак — из семьи богатого землевладельца.

Он является лауреатом Нобелевской премии по литературе (1970) "за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы" и академиком Российской Академии наук (1997). Бывший диссидент, он в течение нескольких десятилетий (60-е, 70-е и 80-е годы 20-го века) активно боролся против коммунистического режима в России.

В годы войны с 1943 по 1945 командовал батареей звуковой разведки, имел звание капитана. В 1945 году был арестован и осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей и бессрочную ссылку "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации". Среди его произведений — "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", восьмитомная эпопея "Красное колесо" и другие.

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