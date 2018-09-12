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Культура

Премьеры недели: "Хищник", "Девица" и "Временные трудности"

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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новую версию легендарной франшизы "Хищник", российскую драму "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым в главных ролях, комедийный вестерн "Девица" и криминальную комедию "Мир принадлежит тебе" увидят российские зрители на этой неделе.

"Хищник"

Тридцать лет назад вышел первый фантастический американский фильм из серии "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером в одной из главных ролей. Картина заняла 366-е место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. Далее последовали "Хищник-2", "Чужой против Хищника", "Хищники".

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
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В новой переосмысленной версии режиссера Шейна Блейка совершенные хищники из глубин космоса появляются в глухом городке на юге американской Джорджии и снова начинается охота. Хищники стали сильнее, умнее и намного опаснее. Команда из бывших солдат и профессор, занимающийся эволюционной биологией, пытаются спасти человечество от гибели.

Блэйк известен не только как автор сценариев фильмов "Смертельное оружие" и "Железный человек 3", но и как актер, который сыграл роль Рика Хоукинса в классическом триллере 1987 года режиссера Джона Мактирнана. Шейн Блэйк признается, что для него самой большой данью уважения к оригиналу стал тщательный подбор актеров.

Актерский ансамбль возглавил Бойд Холбрук, сыгравший Куинна МакКенну, бывшего морского пехотинца, возглавившего команду солдат-ветеранов в борьбе со смертельно опасным пришельцем. В роли Хищника дебютировал двухметровый мастер паркура Брайан Принс. Его рост в полном костюме пришельца составляет более двух с половиной метров. В фильме так же снялись: Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн и другие

"Тридцать лет спустя это все тот же Хищник, но за это время он усовершенствовался. Это не переделка и не переосмысление старого сюжета. Это – та франшиза, которая вам так нравилась, но уже тридцать лет спустя. Это – последствия того, что произошло. Это – то, что происходило все эти тридцать лет. Они еще больше и ужаснее – они эволюционировали",– приводит слова продюсера фильма Джона Дэвиса пресс-служба кинокомпании "Двадцатый век Фокс".

Картину снимали в Канаде, в Ванкувере и его окрестностях преимущественно ночью, так как ночь ассоциируется со страхом, а режиссер хотел соединить в своем фильме фантастический боевик с триллером.

© 20th Century Fox Film Corporation (2018)Кадр из трейлера "Хищник"
© 20th Century Fox Film Corporation (2018)
Кадр из трейлера "Хищник"

"Временные трудности"

Премьера фильма Михаила Расходникова "Временные трудности" с Риналем Мухаметовым ("Притяжение") и Иваном Охлобыстиным ("Даун Хаус", сериал "Интерны") в главных ролях состоялась в конкурсной программе "Кинотавра —2018", картина также была представлена в конкурсе международного кинофестиваля в Саленто в Италии. Фильм основан на реальной истории бизнес-тренера, маркетолога Аркадия Цукера, прототипа героя Мухаметова Саши Королева, у которого врожденная болезнь — ДЦП. Отец мальчика (Охлобыстин) выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку: "Ты не больной — у тебя временные трудности". Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, он стал лучшим бизнес-консультантом страны, вывел из кризиса сотни компаний. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

На "Кинотавре" российские критики неоднозначно восприняли драму, многие сочли ее надуманной и слишком жестокой по отношению к людям с ограниченными возможностями.

© Enjoy Movies (2018) Кадр из трейлера "Временные трудности"
© Enjoy Movies (2018)
Кадр из трейлера "Временные трудности"

"Девица"

Несерьёзный вестерн братьев Натана и Дэвида Зеллнеров рассказывает про педанта Сэмюэля в исполнении Роберта Паттинсона, который совершенно не приспособлен к суровому миру Дикого Запада: он не умеет пить виски и даже не может войти в салун, не запутавшись в ремне от гитары. Молодой человек ищет свою похищенную невесту Пенелопу (Миа Васиковска), и уговаривает ему помочь неудачливого миссионера-проповедника Генри (Дэвид Зеллнер). Однако вся эта история не так проста, как кажется.

"Девицу" показывали в Берлине и на Санденсе, но призов картина не получила. По мнению западных критиков, фильм красиво снят, и приятно оживляет жанр вестерна хорошей порцией юмора и неожиданными сюжетными поворотами, однако зрителю он может показаться немного затянутым.

© Strophic Productions Limited (2018)Кадр из фильма "Девица"
© Strophic Productions Limited (2018)
Кадр из фильма "Девица"

"Мир принадлежит тебе"

В оригинальной криминальной комедии от Ромэна Гавраса Карим Леклу играет скромного и стеснительного наркодилера Франсуа, который совсем захирел под каблуком своей мамы-аферистки в исполнении легендарной Изабель Аджани, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и недавно отсидевшему вору, увлекающегося теориями заговора, которого сыграл Венсан Кассель.

© 120 Films (2018)Кадр из фильма "Мир принадлежит тебе"
© 120 Films (2018)
Кадр из фильма "Мир принадлежит тебе"
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