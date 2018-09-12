Умер иллюстратор книг Маршака и Хармса Владимир Радунский

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Автор книжных иллюстраций к произведениям Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Марка Твена Владимир Радунский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщил на своей странице в Facebook поэт Лев Рубинштейн.

Владимир Радунский известен как создатель иллюстраций к произведениям Даниила Хармса, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Эдварда Лира, Иосифа Бродского, Марка Твена. Он покинул СССР в 1982 году, последнее время жил в Риме.

"Умер Владимир Радунский, Вова, как звали его все друзья. Для тех, кто не знал его, я могу сказать только одно: как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом, кто переписывался с ним, кто его слышал, видел, читал… Светлая память", — написал Рубинштейн.