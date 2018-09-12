Молодые художники РФ собрались на творческий пленэр в Ивановской области

ИВАНОВО, 12 сен — РИА Новости. В Ивановской области стартовал пленэр для молодых российских художников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Мероприятие проводится в рамках проекта "Творческие школы "Мастерские искусств" Фонда социально-культурных инициатив при поддержке министерства культуры России. Его цель — выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, раскрытие их творческого потенциала и приобщение к лучшим образцам мирового культурного наследия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году в проекте участвуют десять молодых художников — выпускников ведущих художественных учебных заведений России, в том числе Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

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