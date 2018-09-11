Мастерская Петра Фоменко открывает сезон спектаклем "Египетские ночи"

МОСКВА,11 сен – РИА Новости. Московский театр "Мастерская П. Н. Фоменко" 11 сентября откроет 26-й сезон спектаклем своего основателя "Египетские ночи", а днем состоялся сбор труппы, на котором худрук театра Евгений Каменькович рассказал о ближайших планах.
Худрук отметил, что если прошлый сезон прошел под знаком современной драматургии, то в новом – в приоритете вновь классика. Каменькович с художником Александром Боровским начинает работу над "Королем Лиром" Шекспира. В планах театра чеховская "Чайка" в постановке Кирилла Пирогова. Полина Айрапетова, выпустившая в прошлом сезоне спектакль "Проклятый Север", сейчас размышляет над ранней прозой Томаса Манна. Также в планах совместная работа "Мастерской" с режиссером и хореографом Олегом Глушковым, постановки по произведениям Маркеса и Беккета и многое другое, о чем говорить пока рано.
Театр будет гастролировать в Кинешме, Саратове, а в начале сезона отправится в Екатеринбург со спектаклем "Сон в летнюю ночь" Ивана Поповски, который в следующем году намеревается выпустить свою долгожданную "Синюю птицу".
Сезон продолжит направление, начатое в прошлом сезоне – спецпроекты, включающие киноклуб, поэтические вечера, театральный лекторий. Ближайшим "неспектаклем" станет встреча 13 октября с актером и режиссером, писателем и сценаристом Вениамином Смеховым. Как всегда в фойе Новой сцены театра пройдет несколько выставок, в том числе фотовыставка Юрия Роста.