Мастерская Петра Фоменко открывает сезон спектаклем "Египетские ночи"

МОСКВА,11 сен – РИА Новости. Московский театр "Мастерская П. Н. Фоменко" 11 сентября откроет 26-й сезон спектаклем своего основателя "Египетские ночи", а днем состоялся сбор труппы, на котором худрук театра Евгений Каменькович рассказал о ближайших планах.

"Давно мы так громко не начинали сезон. Еще до начала, 8 сентября, мы выпустили премьеру "В гостях у барона Мюнхгаузена". Это спектакль для самых маленьких зрителей с трех лет – такого у нас никогда не было. Это потрясающий эксперимент. И наш артист Карен Бадалов, который выступает в роли самого правдивого выдумщика, рассказывал, как живо воспринимают дети спектакль, как много задают вопросов. А вторая премьера состоится уже завтра – это спектакль "Мастер и Маргарита", сочиненный Федором Малышевым и Полиной Агуреевой", — этими словами начал свое выступление художественный руководитель "Мастерской" Евгений Каменькович.

Худрук отметил, что если прошлый сезон прошел под знаком современной драматургии, то в новом – в приоритете вновь классика. Каменькович с художником Александром Боровским начинает работу над "Королем Лиром" Шекспира. В планах театра чеховская "Чайка" в постановке Кирилла Пирогова. Полина Айрапетова, выпустившая в прошлом сезоне спектакль "Проклятый Север", сейчас размышляет над ранней прозой Томаса Манна. Также в планах совместная работа "Мастерской" с режиссером и хореографом Олегом Глушковым, постановки по произведениям Маркеса и Беккета и многое другое, о чем говорить пока рано.

Театр будет гастролировать в Кинешме, Саратове, а в начале сезона отправится в Екатеринбург со спектаклем "Сон в летнюю ночь" Ивана Поповски, который в следующем году намеревается выпустить свою долгожданную "Синюю птицу".

Сезон продолжит направление, начатое в прошлом сезоне – спецпроекты, включающие киноклуб, поэтические вечера, театральный лекторий. Ближайшим "неспектаклем" станет встреча 13 октября с актером и режиссером, писателем и сценаристом Вениамином Смеховым. Как всегда в фойе Новой сцены театра пройдет несколько выставок, в том числе фотовыставка Юрия Роста.