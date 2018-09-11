Гришковец и Машков проведут творческие встречи в арт-галерее на ВЭФ

16:1111.09.2018
(обновлено: 16:30 11.09.2018)
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КЕМЕРОВО, 11 сен — РИА Новости. Деятели культуры Владимир Машков, Евгений Гришковец и Алена Бабенко участвуют на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в презентации Кемеровской области, в частности, проводят творческие встречи в арт-галерее "Кузбасс. Время быть первыми", сообщает пресс-служба обладминистрации.
Кузбасс — единственный западносибирский регион, который участвует в ВЭФ-2018. К культурной программе форума регион подготовил арт-галерею, где представлено более 70 произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) местных мастеров из фондов Кемеровского областного музея изобразительных искусств.
"В арт-галерее будет работать интерактивное арт-пространство, где посетители смогут ознакомиться более подробно с произведениями искусства на основе технологии "живых полотен". Сегодня там состоится творческая встреча с известным российским писателем и драматургом из Кузбасса Евгением Гришковцом, а 12 сентября — творческая встреча с народным артистом России, почетным гражданином Кемеровской области Владимиром Машковым", — говорится в сообщении.
Гришковец в свою очередь отметил, что горд быть в составе кузбасской делегации на ВЭФ. "Где бы мы ни были, мы везде будем гордиться Кузбассом", — цитирует его слова пресс-служба.
Кроме того, во вторник на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в Приморском крае в рамках ВЭФ открылся павильон "Кузбасс". Как уточняют власти, он выполнен в виде горы, символизирующей природные богатства и мощный индустриальный потенциал региона. Внутри организованы высокотехнологичные экспозиции, посвященные АПК, химической промышленности, добыче и глубокой переработке угля, а также горнолыжному курорту Шерегеш.
Внутри павильона гости попадают в зиму, чувствуют легкий летящий снег, оказываются на горнолыжных трассах мирового уровня, могут услышать шаманские бубны, попробовать сноубордический тренажер. В локации "Шерегеш" создан низкий температурный режим, сугробы и кабина подъемника с горы Зеленая. На виртуальных рапсовых полях можно попробовать на вкус дары кузбасской земли, например, черное мороженое, а в зоне "Угольная промышленность" — увидеть процесс добычи и пройти посвящение в шахтеры.
"Здесь портал в Кузбасс. Это зеркальное отражение всего лучшего, что есть в нашем регионе. Мы счастливы представлять нашу любимую землю — Кузбасс в том месте, где восходит солнце", — прокомментировал посещение павильона Владимир Машков.
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